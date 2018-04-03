Лжеизобретатель обманул «Тепловые сети» на 113 млн рублей

Фото с ресурса vintagepress.su Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении московского предпринимателя Евгения Мурышева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. На протяжении 10 лет муромская компания «Тепловые сети» выплачивала бизнесмену миллионы рублей за внедрение и использовании на предприятии лжеизобретения.

Свой чудесный прибор — КСП (квантовый структурный преобразователь) — Мурышев придумал и запатентовал в 2003 году. На протяжении трех лет изобретатель ходил по коммунальным организациям столицы и предлагал внедрение своего прибора, обещая экономический эффект от экономии топлива. Но московские коммунальщики оказались не лыком шиты, испытав прибор они убедились, что никакого экономического эффекта он не приносит.

И тогда Мурышев поехал по провинции. В 2006 году он прибыл в Муром , где посетил руководство местного муниципального предприятия — «Тепловые сети».

«Должностным лицам местной администрации и муниципального предприятия «Тепловые сети», не обладающим достаточными знаниями в области физики, обвиняемый обрисовал заманчивую картину. Результатом переговоров стало заключение лицензионного договора на использование квантового структурного преобразователя на нескольких объектах теплоснабжения. При этом, по мнению следствия, автор изобретения умышленно составил документацию таким образом, что предложенная им заведомо ложная методика расчета демонстрировала мнимую экономическую полезность устройства», — сообщается в пресс-релизе Следкома по Владимирской области

Лицензионный договор был заключен до 2023 года — на весь срок действия патента. На протяжении 10 лет, до 2016 года, «Тепловые сети» перечисляли средства Мурышеву за его лжеизобретение. За это время он мошенническим путем похитил у муниципального предприятия 113 млн рублей!

Следствие проводилось в крайне сложной обстановке, обвиняемый не признавал свою вину. Следователем даже было получено экспертное заключение комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии наук

Уголовное дело передано в суд. Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупом размере) предусматривает срок до 10 лет лишения свободы.