Новый парк за 694 млн рублей на левом берегу Дона откроется 1 мая

Новый парк возле «Ростов-Арена» скоро порадует ростовчан. На обустройство левобережной зоны потрачено почти 700 млн рублей. «Были построены велосипедные дорожки, спортивные площадки. Важно и после чемпионата сохранить его благоустройство» — комментирует председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Нестеренко изданию Коммерсант.

Пляжная зона будет готова к открытию купального сезона. Уже сейчас ростовчане могут оценить пешеходную зону у Ворошиловского моста. Работы ведутся круглосуточно, сейчас ведется укладка тротуарной плитки, монтаж ограждений и малых садовых форм. Установлены новые остановочные павильоны, оборудованы спуски к реке и стеклянные ограждения.