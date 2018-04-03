Новый парк за 694 млн рублей на левом берегу Дона откроется 1 мая 

Новый парк возле «Ростов-Арена» скоро порадует ростовчан. На обустройство левобережной зоны потрачено почти 700 млн рублей. «Были построены велосипедные дорожки, спортивные площадки. Важно и после чемпионата сохранить его благоустройство» — комментирует председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Нестеренко изданию Коммерсант.
Пляжная зона будет готова к открытию купального сезона. Уже сейчас ростовчане могут оценить пешеходную зону у Ворошиловского моста. Работы ведутся круглосуточно, сейчас ведется укладка тротуарной плитки, монтаж ограждений и малых садовых форм. Установлены новые остановочные павильоны, оборудованы спуски к реке и стеклянные ограждения.
Напомним, вся территория рядом с новым стадионом «Ростов-Арена» станет пешеходной. Ширина центральной аллеи — 20 метров, а левой и правой — по 15 метров. На новой набережной предусмотрено зонирование мест для тихого и активного отдыха. Здесь установят качели, теннисные столы, тренажеры, площадки для волейбола и велодорожки. Площадь прогулочной зоны парка составляет порядка 16 гектаров. «Таких объектов в Ростове-на-Дону давно не создавалось. Этот объект будет создан не для чемпионата мира по футболу, а для ростовчан и жителей области» — подчеркнул Василий Голубев