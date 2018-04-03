Это фантастика: в гордуме предложили пустить до парка на левом берегу Дона паром

«Мощным и колоссальным» назвал глава города Виталий Кушнарев новый парк на левом берегу Дона. Депутаты гордумы обсудили будущее новой ростовской зоны отдыха. Открытие парка намечено на 1 мая.

На реконструкцию левого берега потрачено 694 миллиона рублей. Сейчас администрации города предстоит позаботиться о штате сотрудников, которые будут следить за порядком на всех 16 гектарах парка; нанять спортивных инструкторов, которые смогут показать отдыхающим, к примеру, как играть в волейбол; продумать организацию массовых мероприятий, таких, как в парке Горького.

— Парк будет мощным, колоссальным. В парке много детских площадок, а ледяной каток будет работать даже при температуре +12 градусов, — сказал глава города.

По словам Виталия Кушнарева, с 1 августа в Ростове заработает новая маршрутная сеть, и для ростовчан не составит труда добраться до левого берега на маршрутке. Правда, что именно нового будет в этой сети, градоначальник не уточнил. Мы отправили в администрацию Ростова запрос, чтобы выяснить подробности. Ответ опубликуем на нашем сайте.