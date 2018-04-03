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Ансамбль «Ручеёк» отметил свой 15-летний юбилей
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Ансамбль «Ручеёк» отметил свой 15-летний юбилей 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
28 марта в актовом зале ТЦСО «Можайский» состоялся концерт вокального ансамбля «Ручеёк». По случаю своего юбилея коллектив пригласил друзей и подготовил программу, в которой выступили с танцевальным номером и юные жители Можайского района столицы.
С этим замечательным событием творческий коллектив в торжественной обстановке поздравили Наджие Гаврилюк, директор ГБУ ТЦСО «Можайский», Денис Лыткин, председатель Молодёжной палаты района Можайский ЗАО г. Москвы, помощник депутата Государственной Думы РФ В. И. Лысакова зачитал поздравительно послание от Вячеслава Лысакова, депутата Государственной Думы РФ ФС VII созыва, Виктория Свиридова, советник депутат Московской городской Думы П. А. Поселёнова предала поздравления Павла Поселёнова, депутата Московской городской Думы, Наталья Острецова, начальник отдела по взаимодействию с населением управы Можайского района зачитала слова благодарности и пожелания долгого творческого пути Сергея Девятова, главы управы Можайского района столицы, Игорь Чурин, муниципальный депутат муниципального округа Можайский поздравил и предал приветственные слова от Сергея Чамовских, главы муниципального округа Можайский и Наталья Краснослободцева, руководитель исполкома местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Можайский.
Танцевальный коллектив был образован на базе ТЦСО «Можайский в 2003 году в составе 25 человек.
Первоначальный руководитель коллектива была Третьякова Татьяна Сергеевна она вела секцию „Танцетерапия“, коллектив активно участвовал во многих городских и окружных конкурсах и концертах. В 2005 году коллектив стал номинантом международной премии „Филантроп“ за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.
Имеют много наград, в частности в 2009 году коллектив был лауреатом конкурса „Осенний букет поздравлений“, а в 2015 году стали лауреатами окружного конкурса „Веков связующая нить“, посвященный Дню Матери.
В 2015 году коллектив возглавила солистка ансамбля Щетинина Эмма Леонидовна, в настоящее время коллектив состоит из 15 участников и продолжает свою творческую деятельность.
В феврале 2018 года коллектив ансамбля принимал участие и выступал на общегородском конкурсе „Масленица-маслена“ от Западного административного округа города Москвы.
От всей души желаем коллективу сохранения накопленного потенциала, творческих побед, неисчерпаемой энергии и оптимизма, благополучия, активного долголетия и успешного воплощения в жизнь задуманного!
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