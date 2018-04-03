Ансамбль «Ручеёк» отметил свой 15-летний юбилей

28 марта в актовом зале ТЦСО «Можайский» состоялся концерт вокального ансамбля «Ручеёк». По случаю своего юбилея коллектив пригласил друзей и подготовил программу, в которой выступили с танцевальным номером и юные жители Можайского района столицы.

Танцевальный коллектив был образован на базе ТЦСО «Можайский в 2003 году в составе 25 человек.

Первоначальный руководитель коллектива была Третьякова Татьяна Сергеевна она вела секцию „Танцетерапия“, коллектив активно участвовал во многих городских и окружных конкурсах и концертах. В 2005 году коллектив стал номинантом международной премии „Филантроп“ за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.

Имеют много наград, в частности в 2009 году коллектив был лауреатом конкурса „Осенний букет поздравлений“, а в 2015 году стали лауреатами окружного конкурса „Веков связующая нить“, посвященный Дню Матери.

В 2015 году коллектив возглавила солистка ансамбля Щетинина Эмма Леонидовна, в настоящее время коллектив состоит из 15 участников и продолжает свою творческую деятельность.

В феврале 2018 года коллектив ансамбля принимал участие и выступал на общегородском конкурсе „Масленица-маслена“ от Западного административного округа города Москвы.

От всей души желаем коллективу сохранения накопленного потенциала, творческих побед, неисчерпаемой энергии и оптимизма, благополучия, активного долголетия и успешного воплощения в жизнь задуманного!