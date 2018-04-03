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В Омске построят 16 остановок, чтобы пустить транспорт через Маршала Жукова
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В Омске построят 16 остановок, чтобы пустить транспорт через Маршала Жукова 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «НГС. Омск».
Специалисты департамента транспорта обследовали улицы Маршала Жукова и Иртышская Набережная в Омске и выяснили, какие условия необходимо создать, чтобы пустить по ним общественный транспорт.
Так, оказалось, что для запуска автобусов через ул. Маршала Жукова до 3-ей Транспортной необходимо оборудовать около 16 новых остановок. Для пустить автобусы по Иртышской Набережной тоже необходимо внести коррективы — оборудовать «карманы» на улицах Шаумяна и 25 лет Октября.
Отметим, что предварительный список отдали на рассмотрение в департамент городского хозяйства. Там документ изучат и подсчитают, сколько необходимо денег на обустройство остановок.
Напомним, что новая маршрутная сеть заработает в Омске до 18 августа.
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