В Омске построят 16 остановок, чтобы пустить транспорт через Маршала Жукова

Об этом сообщает «НГС. Омск».

Специалисты департамента транспорта обследовали улицы Маршала Жукова и Иртышская Набережная в Омске и выяснили, какие условия необходимо создать, чтобы пустить по ним общественный транспорт.

Так, оказалось, что для запуска автобусов через ул. Маршала Жукова до 3-ей Транспортной необходимо оборудовать около 16 новых остановок. Для пустить автобусы по Иртышской Набережной тоже необходимо внести коррективы — оборудовать «карманы» на улицах Шаумяна и 25 лет Октября.

Отметим, что предварительный список отдали на рассмотрение в департамент городского хозяйства. Там документ изучат и подсчитают, сколько необходимо денег на обустройство остановок.

Напомним, что новая маршрутная сеть заработает в Омске до 18 августа.