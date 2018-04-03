Эксперт: Пиво полностью приравняют к остальному алкоголю

Росалкогольрегулирование выступило с презентацией под названием «Итоги деятельности в 2017 году и план работы РАР на 2018 год», в которой служба обозначила основные проблемы пивного рынка России . Основными из них названы рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также «несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции». В презентации РАР призывает запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом.

Государство в 2018 году ужесточит борьбу с суррогатным алкоголем Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН рассказал о соотношении количества и качества продаваемого на российском рынке пива.

«У нас 20% пива — разливное. Я думаю, что с больше части разливного пива так или иначе акциз не платится. На рынке сегодня 225 тысяч торговых точек продают алкоголь и имеют лицензии, а порядка 110 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые продают пиво, то есть они не лицензируются и не маркируют продукцию. Так вот государство не только хочет перевести на юридические лица лицензирование, но и ввести маркировку продукции, то есть вся продукция будет регулироваться и контролироваться единообразно. Вот что хочет государство. Пиво будет приравнено ко всей остальной алкогольной продукции», объяснил эксперт.