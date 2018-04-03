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Эксперт: Пиво полностью приравняют к остальному алкоголю
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Эксперт: Пиво полностью приравняют к остальному алкоголю 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Росалкогольрегулирование выступило с презентацией под названием «Итоги деятельности в 2017 году и план работы РАР на 2018 год», в которой служба обозначила основные проблемы пивного рынка России. Основными из них названы рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также «несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции». В презентации РАР призывает запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом.
Государство в 2018 году ужесточит борьбу с суррогатным алкоголем Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН рассказал о соотношении количества и качества продаваемого на российском рынке пива.
«У нас 20% пива — разливное. Я думаю, что с больше части разливного пива так или иначе акциз не платится. На рынке сегодня 225 тысяч торговых точек продают алкоголь и имеют лицензии, а порядка 110 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые продают пиво, то есть они не лицензируются и не маркируют продукцию. Так вот государство не только хочет перевести на юридические лица лицензирование, но и ввести маркировку продукции, то есть вся продукция будет регулироваться и контролироваться единообразно. Вот что хочет государство. Пиво будет приравнено ко всей остальной алкогольной продукции», объяснил эксперт.
«Известия» напоминают, что еще в конце февраля 2018 года стало известно о планах правительства ввести лицензии для производителей и продавцов пива и иных солодовых напитков. Об этом в своем поручении сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.
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