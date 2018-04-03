Ещё
В офис IGN прислали «яйцо дракона» с письмом, намекающим на ремастер Spyro the Dragon
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В офис IGN прислали «яйцо дракона» с письмом, намекающим на ремастер Spyro the Dragon 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Впрочем, редакция не исключает, что посылка — это запоздалая первоапрельская шутка.
2 апреля в редакцию издания IGN пришла загадочная посылка, внутри которой сотрудники портала нашли фиолетовое яйцо и записку. В коротком письме говорилось: «Что-то вот-вот вылупится». В качестве автора был указан некий Falcon McBob.
Поиск имени Falcon McBob в Google привёл авторов IGN на твиттер-страницу закрытого профиля @SpyroTheDragon. Ранее права на аккаунт перешли к издательству Activision Blizzard.
Пользователь Reddit под ником Srbman выяснил, что посылку отправили из офиса Activision Blizzard, которая, согласно утечкам, работает над ремастером Spyro the Dragon. Он сделал выводы на основании скриншота некоего ролика с распаковкой, которого нет на официальном канале IGN.
Некоторые пользователи сети отметили, что в графе обратного адреса можно указать что угодно. Гипотетически отправитель мог найти адрес офиса Activision Blizzard в интернете и просто вписать его в форму.
Издательство пока никак не прокомментировало посылку. В феврале портал Kotaku UK сообщил со ссылкой на собственные источники, что Activision Blizzard работает над обновлённой трилогией Spyro The Dragon. Согласно утечкам, ремастер выйдет в сентябре.
В марте в сети также появились фотографии брендированной одежды. На футболке был нарисован логотип Spyro и указан 2018 год.
#spyro #игры
DTF.RU: последние новости
«Террор»: хоррор про выживание, а не про монстра HBO прислал фанатам «Кремниевой долины» бесплатную пиццу от лица вымышленного стартапа Sliceline из сериала Пиратская мудрость: гайд и советы по Sea of Thieves
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей54
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя137
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт273
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами131
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ131
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение