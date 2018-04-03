В офис IGN прислали «яйцо дракона» с письмом, намекающим на ремастер Spyro the Dragon

Впрочем, редакция не исключает, что посылка — это запоздалая первоапрельская шутка.

2 апреля в редакцию издания IGN пришла загадочная посылка, внутри которой сотрудники портала нашли фиолетовое яйцо и записку. В коротком письме говорилось: «Что-то вот-вот вылупится». В качестве автора был указан некий Falcon McBob.

Поиск имени Falcon McBob в Google привёл авторов IGN на твиттер-страницу закрытого профиля @SpyroTheDragon. Ранее права на аккаунт перешли к издательству Activision Blizzard.

Пользователь Reddit под ником Srbman выяснил, что посылку отправили из офиса Activision Blizzard, которая, согласно утечкам, работает над ремастером Spyro the Dragon. Он сделал выводы на основании скриншота некоего ролика с распаковкой, которого нет на официальном канале IGN.

Некоторые пользователи сети отметили, что в графе обратного адреса можно указать что угодно. Гипотетически отправитель мог найти адрес офиса Activision Blizzard в интернете и просто вписать его в форму.

Издательство пока никак не прокомментировало посылку. В феврале портал Kotaku UK сообщил со ссылкой на собственные источники, что Activision Blizzard работает над обновлённой трилогией Spyro The Dragon. Согласно утечкам, ремастер выйдет в сентябре.

В марте в сети также появились фотографии брендированной одежды. На футболке был нарисован логотип Spyro и указан 2018 год.

#spyro #игры