Spyro Reignited Trilogy появится на прилавках в сентябре

Мексиканское отделение Amazon опубликовало на своем сайте подробности выхода Spyro Reignited Trilogy. Слухи о ремастере начали появляться еще в прошлом году. Однако, по всей видимости, Activision все же намерена перевыпустить синего дракончика на консолях. К сожалению, на сайте онлайн-магазина отсутствует изображение самой коробки с игрой.

Издание Wccftech опубликовало найденный дизайн бокса из которого следует, что разработкой ремастера занимаются Toys for Bob. Студия также работает над портом Crash Bandicoot N. Sane Trilogy для Switch.

Согласно описанию товара для PS4 Spyro Reignited Trilogy будет включать трилогию Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! и Spyro: Year of the Dragon в HD. Игроки получат более 100 уровней с обновленной графикой и улучшенным управлением. Товар появится на полках мексиканского онлайн-магазина 21 сентября этого года.