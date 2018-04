Быть или не быть: редакция IGN получила посылку с драконьим яйцом

Вчера редакция IGN получила загадочную посылку в виде фиолетового чешуйчатого яйца и письма, в котором сказано: «Что-то вот-вот вылупится оттуда». А его автором числится некий Falcon McBob. Что это: своеобразный тизер переиздания Spyro от Activision или запоздалая шутка на 1 апреля?

Недолгие поиски в Google по имени Falcon McBob привели журналистов на закрытую страницу в твиттере @SpyroTheDragon. Ранее Kotaku сообщало, ссылаясь сразу на нескольких «инсайдеров», что в этом году выйдет обновленная трилогия игр про дракона Спайро. Об этом также намекал и американский магазин Target, по словам которого, сейчас Спайро летит из дальних земель.

Кроме того, один из пользователей Reddit опубликовал скриншот из неопубликованного видео с распаковкой этого яйца. На нём можно разобрать то самое имя адресанта, а также адрес, который точно соответствует адресу офиса Activision Blizzard.

[Screenshot] IGN got a package that contained a purple egg with scales and accidently leaked the return address which is Activision blizzards address from r/PS4