Ещё
Быть или не быть: редакция IGN получила посылку с драконьим яйцом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Быть или не быть: редакция IGN получила посылку с драконьим яйцом 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Вчера редакция IGN получила загадочную посылку в виде фиолетового чешуйчатого яйца и письма, в котором сказано: «Что-то вот-вот вылупится оттуда». А его автором числится некий Falcon McBob. Что это: своеобразный тизер переиздания Spyro от Activision или запоздалая шутка на 1 апреля?
Недолгие поиски в Google по имени Falcon McBob привели журналистов на закрытую страницу в твиттере @SpyroTheDragon. Ранее Kotaku сообщало, ссылаясь сразу на нескольких «инсайдеров», что в этом году выйдет обновленная трилогия игр про дракона Спайро. Об этом также намекал и американский магазин Target, по словам которого, сейчас Спайро летит из дальних земель.
Кроме того, один из пользователей Reddit опубликовал скриншот из неопубликованного видео с распаковкой этого яйца. На нём можно разобрать то самое имя адресанта, а также адрес, который точно соответствует адресу офиса Activision Blizzard.
[Screenshot] IGN got a package that contained a purple egg with scales and accidently leaked the return address which is Activision blizzards address from r/PS4
Игромания.ру: последние новости
Как нас дурят 1 апреля. v20.18 (Новость обновляется) Первоапрельский эпизод «Гриффинов» посвящен Warcraft (Обновлено) Учёные заставили компьютер «галлюцинировать» классической Doom
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам249
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом93
Названа причина развития особо злостного рака1
Малышева вызвала гнев телезрителей72
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение