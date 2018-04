Быть или не быть: редакция IGN получила посылку с драконьим яйцом (Обновлено) 

Вчера редакция IGN получила загадочную посылку в виде фиолетового чешуйчатого яйца и письма, в котором сказано: «Что-то вот-вот вылупится». Автором числится некий Falcon McBob. Что это: своеобразный тизер переиздания Spyro от Activision или запоздалая шутка на 1 апреля?

Кроме того, один из пользователей Reddit вывесил скриншот из неопубликованного видео с распаковкой этого яйца. На нём можно разобрать то самое имя адресата, а также адрес, который точно соответствует адресу офиса Activision Blizzard.

[Screenshot] IGN got a package that contained a purple egg with scales and accidently leaked the return address which is Activision blizzards address from r/PS4 Обновлено: пользователь @SpyroTheDragon открыл доступ к своей странице в твиттере и поделился загадочным изображением Крэша Бандикута со словами «подходящее время». Примечательно, что в глазах героя отражается фигура, смутно напоминающая дракона Спайро — даже цветовая гамма подходящая.. @CrashBandicoot Good Times . pic.twitter.com/we1PmOrq94