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Быть или не быть: редакция IGN получила посылку с драконьим яйцом (Обновлено)
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Быть или не быть: редакция IGN получила посылку с драконьим яйцом (Обновлено) 

Игромания.ру 40 минут назад
Фото: Игромания.ру
Вчера редакция IGN получила загадочную посылку в виде фиолетового чешуйчатого яйца и письма, в котором сказано: «Что-то вот-вот вылупится». Автором числится некий Falcon McBob. Что это: своеобразный тизер переиздания Spyro от Activision или запоздалая шутка на 1 апреля?
Недолгие поиски в Google по имени Falcon McBob привели журналистов на закрытую страницу в твиттере @SpyroTheDragon. Ранее Kotaku сообщало, ссылаясь сразу на нескольких инсайдеров, что в этом году выйдет обновленная трилогия игр про дракона Спайро. На это намекал и американский магазин Target, сообщая, что Спайро сейчас летит из далеких земель.
Кроме того, один из пользователей Reddit вывесил скриншот из неопубликованного видео с распаковкой этого яйца. На нём можно разобрать то самое имя адресата, а также адрес, который точно соответствует адресу офиса Activision Blizzard.
[Screenshot] IGN got a package that contained a purple egg with scales and accidently leaked the return address which is Activision blizzards address from r/PS4  Обновлено: пользователь @SpyroTheDragon открыл доступ к своей странице в твиттере и поделился загадочным изображением Крэша Бандикута со словами «подходящее время». Примечательно, что в глазах героя отражается фигура, смутно напоминающая дракона Спайро — даже цветовая гамма подходящая.. @CrashBandicoot Good Times. pic.twitter.com/we1PmOrq94
— Falcon McBob (@SpyroTheDragon) 4 апреля 2018 г.
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