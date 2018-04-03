В Финляндии россияне почти не получают отказов в предоставлении ВНЖ на …

Интересно, что иностранный супруг с меньшей вероятностью получит вид на жительство в Финляндии , чем иностранная супруга — это доказывает статистика Миграционного ведомства. Почти каждое шестое заявление, поданное супругом-иностранцем, отклоняют, пишет YLE.

Власти отказывают заявителям в том случае, когда есть указания на фиктивный брак. Но это не единственная причина. Отрицательное решение, к примеру, может быть принято, если соискатель уже раньше пытался под другим предлогом безуспешно попасть в Финляндию.

Запрет на получение вида на жительство может получить и настоящий супруг в том случае, если он имеет серьезные нарушения закона, не позволяющие ему проживать в стране.

Кстати, на днях Финляндия объявила об удвоении срока действия ВНЖ для студентов и ученых.