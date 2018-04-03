Как отличить фальшивые сыры и молочные продукты

На днях в России завершился первый этап массовой проверки молочной продукции, инициированной правительством РФ , скоро будут обнародованы ее итоги. Зачем понадобились эти проверки, ведь в регионах и так должны постоянно контролировать ситуацию?

Александр Бражко : По сути, сейчас в России нет работоспособной системы выявления фальсификата в режиме реального времени. Розничные магазины, естественно, готовятся к плановым проверкам, и контролеры могут найти на полках лишь пыль, а в санитарной книжке лишь недочеты. То есть какую-то мелочь, за которую можно формально оштрафовать предпринимателя на 10 — 20 тысяч, но фальсификат при этом не находят. Когда случается ЧП, уже поздно что-то контролировать.

Внеплановые проверки Роспотребнадзора с января прошлого года тоже стали фактически невозможны. Изменился закон: теперь потребителю необходимо направить «обоснованную» претензию директору магазина. Это значит, что нужно с документами доказать, что нарушены права покупателя, а это практически невозможно. Эти поправки вводились, чтобы защитить бизнес от «потребителей-террористов», которые пытаются любыми способами засудить магазины и заработать на этом, но в сфере борьбы с фальсификатом получился правовой казус. Единственный документ, доказывающий фальсификацию продукта питания, — заключение эксперта и протокол лабораторных испытаний. Если вы сами купите «подозрительное» масло и отнесете его на проверку, то протокол не примут. По сложившейся судебной практике придется еще доказывать, что купленный товар не заменили на другой по дороге в лабораторию. Конечно, можно пойти за покупкой с нотариусом. Но тогда выходит, что вы подменяете действия контрольно-надзорного органа, поэтому не можете считаться потребителем, и такое заявление у вас тоже не примут.

Получается, что единственный вариант — это совместная работа контролеров с потребителями по их заявлению?

Александр Бражко: Да. У нас остался механизм административного расследования. Кодекс административных правонарушений позволяет любому гражданину сообщить властям о подозрительных продуктах.

Тогда контрольно-надзорный орган ( Россельхознадзор или Роспотребнадзор) обязан возбудить дело, выйти на место производства, хранения или продажи продукции, провести лабораторные исследования. И на основании результатов экспертизы, если факт нарушений подтвердился, привлечь компанию к ответственности. И здесь все зависит от активности сотрудников ведомства в субъекте. Если говорить о ЮФО, то на Кубани за последние месяцы произошли серьезные позитивные сдвиги. В прошлом году там было достаточно сложно убедить Роспотребнадзор реагировать на заявления и возбуждать дела по выявляемым фактам. Но сейчас чиновники активно работают, особенно в сфере государственных закупок. В Астраханской области ситуация стала меняться к лучшему, когда ее взял под личный контроль губернатор Александр Жилкин . Очень хорошо работают коллеги в Калмыкии . Они четко и методично защищают свой рынок. На всех уровнях власти, от главы республики до руководителя районной администрации есть понимание ответственности за свой регион.

Какие фальсификаты самые опасные?

Александр Бражко: Есть такой миф, что самый страшный заменитель в молочной продукции — это пальмовое масло. В России «пальмы» завозят много, более 700 тысяч тонн. Но в любой молочной продукции данный заменитель достаточно легко выявлять.

"Хит" последних двух-трех лет, самый распространенный и самый опасный компонент фальсификации — это аналог молочного жира на основе животных жиров (АМЖ). Эта вредная добавка изготавливается из свиного и говяжьего жира. Для использования в пищевых продуктах в Европе запрещена.

Проблема с АМЖ в том, что у российских лабораторий до сих пор нет методики и ГОСТов его выявления. По сравнению с аналогом молочного жира пальмовое масло практически безвредно. Но не забывайте: нельзя самовольно заменять молочный жир, белок на растительные, так как это наносит серьезный вред здоровью, в первую очередь, растущему организму.

К слову, о детях, точнее, о школах и больницах. Критики закона о госзакупках считают, что его нужно менять. Когда речь идет о здоровье детей, не цена должна быть главным критерием, а качество. Как вы относитесь к такой идее?

Александр Бражко: Невозможно поставить в образовательное учреждение ни грамма фальсификата, если не получено добро от директора школы. Считаю, что в 90 процентах случаев попадание фальсификата провоцируют исключительно заказчики. Когда появился закон о закупках, внесли «стимулирующую» норму: экономия бюджетных средств может оставаться в распоряжении заказчика. Это было сделано для того, чтобы заинтересовать заказчиков проводить конкурентные процедуры со снижением цены. Но получается, что директор школы или детсада заинтересован в том, чтобы купить самое дешевое, то есть самое худшее. Ведь полученная экономия — это фактически его премия.

Ежемесячно руководитель бюджетной организации пишет отчет о выполнении госзадания. Вышестоящий орган (например, министерство здравоохранения региона или министерство образования ) вправе один-два раза в год изменить смету школы или детского сада: если их руководство работало хорошо, образовавшуюся экономию бюджетных средств оставить в учреждении на заработную плату, премии и прочие стимулирующие выплаты. Руководителей бюджетных организаций вообще тогда не интересует зарплата, если основные доходы они получают таким образом. Это колоссальная проблема. Решение одно — никто не имеет права присваивать себе «детские» деньги. В чем заслуга заведующей детским садом при проведении закупок? Откуда экономия? За что премировать? Значит, губернатор должен четко сориентировать органы власти на местах: деньги, выделенные на питание в школах, садах и больницах, не должны быть предметом аппетита чиновников.

Каким же образом сегодня заказчики оценивают качество продукции, которую они покупают?

Александр Бражко: Вот это ключевой вопрос. Вы не поверите — обычно просто на глазок. То есть в школьных актах написано: «методом визуального осмотра». Таким способом, кстати, покупается не только масло, но и, например, бензин. Вот вы можете определить на глаз октановое число топлива? Нет? А администрация больницы должна.