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Член Общественного совета принял участие в приеме населения начальником ОМВД Тропарево-Никулино
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Член Общественного совета принял участие в приеме населения начальником ОМВД Тропарево-Никулино 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Начальник ОМВД России по району Тропарево-Никулино города Москвы подполковник полиции Владимир Соляник провёл приём населения. На встрече присутствовал член Общественно совета при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Юрий Шаркович.
Жители обсудили с начальником территориального подразделения личные вопросы и находящиеся в производстве отдела уголовные дела. Особое внимание Владимир Соляник уделил бытовым вопросам, а также рассказал о работе, проводимой отделом по интересующим жителей вопросам.
Член Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович поблагодарил начальника ОМВД по району Тропарево-Никулино г. Москвы подполковника полиции Владимира Соляника и сотрудников Отдела за комплексную работу, направленную на безопасность граждан, а также подчеркнул существенное укрепление авторитета полиции среди населения района.
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