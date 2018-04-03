Член Общественного совета принял участие в приеме населения начальником ОМВД Тропарево-Никулино

Начальник ОМВД России по району Тропарево-Никулино города Москвы подполковник полиции Владимир Соляник провёл приём населения. На встрече присутствовал член Общественно совета при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Юрий Шаркович.

Жители обсудили с начальником территориального подразделения личные вопросы и находящиеся в производстве отдела уголовные дела. Особое внимание Владимир Соляник уделил бытовым вопросам, а также рассказал о работе, проводимой отделом по интересующим жителей вопросам.

Член Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович поблагодарил начальника ОМВД по району Тропарево-Никулино г. Москвы подполковника полиции Владимира Соляника и сотрудников Отдела за комплексную работу, направленную на безопасность граждан, а также подчеркнул существенное укрепление авторитета полиции среди населения района.