Граждан Казахстана привлекают к противопожарным проверкам торговых центров

Любой гражданин Казахстана может участвовать в проверке торговых центров страны на предмет пожарной безопасности. Такое решение приняло Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, предложив казахстанцам инспектировать объекты вместе с уполномоченными органами, сообщило во вторник агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Агентством совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям запланировано вовлечение граждан в процесс проверок соблюдения правил пожарной безопасности в 1151 торговом центре страны», — говорится в сообщении. На состоявшемся межведомственном совещании признана необходимость масштабного общественного контроля запланированных проверок. Любой желающий сможет участвовать в инспектировании объектов совместно с уполномоченными органами, для чего необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный департамент Агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей.

К проверкам будут привлекаться также члены специальных мониторинговых групп агентства, состоящих из экспертов различных областей, представителей гражданского общества, бизнес-структур, научного и академического сообществ, а также блогеров и СМИ. По указанным координатам смогут обратиться и предприниматели, в случае, если они столкнутся с неправомерными действиями инспекторов. Агентство обратилось с призывом ко всем жителям страны и организациям неправительственного сектора принимать активное участие в реализации проекта «Карта общественного контроля».