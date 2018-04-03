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«Вектор» будет содержать ул. Большую Покровскую в 2018 году
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«Вектор» будет содержать ул. Большую Покровскую в 2018 году 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
ООО «Вектор» будет содержать ул. Большую Покровскую в 2018 году. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно опубликованной информации, компания стала единственным участником электронного аукциона по заявке администрации Нижегородского района. Стоимость контракта составляет 27,6 млн рублей.
Напомним, что выбранная компания будет заниматься выполнением работ по содержанию улицы Большой Покровской и прилегающих территорий на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Малая Покровская в Нижегородском районе. В их перечень входят постоянный контроль за состоянием покрытия дорог, тротуаров и элементов их обустройства, круглосуточное дежурство линейных работников.
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