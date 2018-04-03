«Ну, экстремалы!»: в Самаре рабочие очищали крышу от снега без страховки

Жители Октябрьского района Самары пожаловались на работу коммунальных служб. По их словам, рабочие нарушили технику безопасности при уборке крыш.

— Ну, экстремалы! Вышли на крышу дома по адресу: 6-я Радиальная, 66, чтобы убрать снег. Но нет ни страховки, ни оградительных лент внизу, — рассказали очевидцы. — Если упадут, их вряд ли выдержит тонкая старая проволочка на козырьке. А если на краю потеряют равновесие?

Это не первый случай, когда действия сотрудников коммунальных служб вызывают нарекания. На улице Гагарина во время уборки от снега и льда у местному жителю ломом пробили балкон. А на проспекте Кирова, 282 рабочие сняли только ту половину сугроба, что свисала с края кровли.