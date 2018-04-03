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Белая книга: свобода вероисповедания в Китае защищена Конституцией
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Белая книга: свобода вероисповедания в Китае защищена Конституцией 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Свобода вероисповедания в Китае защищена Конституцией, говорится в Белой книге под названием «Политика и практика Китая в области защиты свободы вероисповедания», опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
В Белой книге отмечается, что положения в Конституции служат конституционной основой для защиты государством свободы вероисповедания, управления делами религии в соответствии с законом и формирования позитивных и здоровых религиозных отношений.
Согласно Конституции, граждане КНР пользуются свободой религиозных убеждений. Ни один государственный орган, общественная организация и индивидуальное лицо не имеют права заставить граждан исповедовать или не исповедовать религию, а также не имеют права дискриминировать верующих или неверующих граждан.
Никто не имеет права под предлогом религии заниматься деятельностью, которая нарушает общественный порядок, причиняет вред здоровью граждан и мешает системе образования в стране, говорится в Конституции.
Согласно Конституции, религиозные организации и дела религии не попадут под контроль зарубежных сил.
Как говорится в Белой книге, свобода вероисповедания также гарантируется основными законами страны. Административно-правовые нормы в отношении дел религии в стране совершенствуются. -0-
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