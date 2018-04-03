Белая книга: свобода вероисповедания в Китае защищена Конституцией

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — Свобода вероисповедания в Китае защищена Конституцией, говорится в Белой книге под названием «Политика и практика Китая в области защиты свободы вероисповедания», опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР

В Белой книге отмечается, что положения в Конституции служат конституционной основой для защиты государством свободы вероисповедания, управления делами религии в соответствии с законом и формирования позитивных и здоровых религиозных отношений.

Согласно Конституции, граждане КНР пользуются свободой религиозных убеждений. Ни один государственный орган, общественная организация и индивидуальное лицо не имеют права заставить граждан исповедовать или не исповедовать религию, а также не имеют права дискриминировать верующих или неверующих граждан.

Никто не имеет права под предлогом религии заниматься деятельностью, которая нарушает общественный порядок, причиняет вред здоровью граждан и мешает системе образования в стране, говорится в Конституции.

Согласно Конституции, религиозные организации и дела религии не попадут под контроль зарубежных сил.

Как говорится в Белой книге, свобода вероисповедания также гарантируется основными законами страны. Административно-правовые нормы в отношении дел религии в стране совершенствуются. -0-