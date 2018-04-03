В Уфе восстановят скандально известный коллектор

На пересечении улиц Собинова, Пархоменко и Галле начались масштабные работы. Коммунальщики восстанавливают канализационный коллектор, который неоднократно прорывало. Под нечистоты уходили десятки домов. В последний раз ЧП случилось в феврале нынешнего года.

— Коллектор протяженностью 1525 метров проходит под землей, на глубине около 2,5 метра. Территория вокруг застроена частными домами, — рассказывают подрядчики. — Санацию проведут с помощью протягивания полиэтиленовой трубы внутри существующей.

Для проведения работ коммунальщики не будут полностью выкапывать коллектор. Землю раскопают точечно, это не помешает местным жителям и автомобилистам.

— Работы проведут в семь этапов. Первый участок уже очищен, — объяснили подрядчики.

После санации коллектора рабочим проще будет реконструировать канализацию.