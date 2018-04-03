С плотины спустили воду

Фото с ресурса pikabu.ru В преддверии долгожданных паводков в 33 регионе, которые, должны были прийти во Владимирскую область ещё на прошлой неделе, региональное МЧС приступило к плановому сбросу вод на гидротехнических сооружениях.

Эта работа необходимая для предупреждения аварийных ситуация в период паводков. Спасатели разработали специальный график сработки гидротехнический сооружений. Так, 2-го апреля сброс воды произвели в Юрьев-Польском районе с плотины на реке Колокше.

Мониторинг ситуации на реках и гидротехнических сооружениях находится на особом контроле спасателей и органов местного самоуправления.