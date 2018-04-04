Ветеран войны пришел к губернатору за асфальтом и умер

Обнаружил умирающего мужчину первый замгубернатора Алексей Конышев . Он попытался оказать первую помощь и вызвал скорую, но спасти жизнь пенсионера не удалось.

Иван Савин был похоронен на кладбище поселка Ундольский Собинского района. «Владимирские новости» отмечают, что родственники фронтовика не дождались официальных соболезнований от главы и правительства региона. Также неизвестно, будет ли исполнена просьба ветерана.