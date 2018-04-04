Ветеран войны пришел к губернатору за асфальтом и умер 

В приемной губернатора Владимирской области Светланы Орловой от инфаркта скончался 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Савин. Фронтовик хотел передать главе региона письмо с просьбой заасфальтировать улицу, передает "Уралинформбюро".
Обнаружил умирающего мужчину первый замгубернатора Алексей Конышев. Он попытался оказать первую помощь и вызвал скорую, но спасти жизнь пенсионера не удалось.
Иван Савин был похоронен на кладбище поселка Ундольский Собинского района. «Владимирские новости» отмечают, что родственники фронтовика не дождались официальных соболезнований от главы и правительства региона. Также неизвестно, будет ли исполнена просьба ветерана.