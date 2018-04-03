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Движение на трех участках дорожной сети Ростова-на-Дону будет ограничено
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Движение на трех участках дорожной сети Ростова-на-Дону будет ограничено 

АиФ Ростов 31 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, с 23 апреля до 15 мая в связи с модернизацией теплотрассы будет ограничено движение на участке бульвара Дружбы ль улицы 2-й Краснодарской до проспекта Коммунистического.
Также сообщается, что 23,24,26 и 27 апреля с 23.00 до 05.00 ограничения для транспорта будут действовать на участках проспекта Михаила Нагибина и улицы Стадионной, расположенных под путепроводами на улице Нансена, которые будут ремонтировать.
Напомним, с 18 апреля до 15 мая в связи с дорожными работами будет ограничено движение на участках проспекта между улицами Лермонтовской и Текучева, а также между Большой Садовой и улицей Седова.
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