Движение на трех участках дорожной сети Ростова-на-Дону будет ограничено

Как сообщает городской департамент автодорог, с 23 апреля до 15 мая в связи с модернизацией теплотрассы будет ограничено движение на участке бульвара Дружбы ль улицы 2-й Краснодарской до проспекта Коммунистического.

Также сообщается, что 23,24,26 и 27 апреля с 23.00 до 05.00 ограничения для транспорта будут действовать на участках проспекта Михаила Нагибина и улицы Стадионной, расположенных под путепроводами на улице Нансена, которые будут ремонтировать.

Напомним, с 18 апреля до 15 мая в связи с дорожными работами будет ограничено движение на участках проспекта между улицами Лермонтовской и Текучева, а также между Большой Садовой и улицей Седова.