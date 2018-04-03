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Детская площадка с холмами, ручьем и дамбами появится в ТиНАО до конца года
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Детская площадка с холмами, ручьем и дамбами появится в ТиНАО до конца года 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
До конца года в ТиНАО планируется организовать детскую площадку с холмами, ручьем и дамбами, сообщает Агентство «Москва».
По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, необычная игровая зона будет обустроена за счет средств инвестора. Территорию для прогулок с детьми благоустроят в рамках реализации проекта жилого района «Саларьево Парк».
Помимо создания рельефных холмов и ручья с дамбами, порогами и другими приспособлениями, на площадке используют натуральный камень, песок, гальку, щепу. Площадь детской зоны — три тысячи квадратных метров. Ожидается, что она станет новым центром притяжения жилого района для детей всех возрастов.
Дизайн площадки задуман в стиле японских фигурок из бумаги — оригами. Разделена она будет на две зоны для разных возрастных групп. У детей будет возможность не только поиграть в песочнице, покататься на качелях и каруселях, полежать в гамаке, но и развить свои творческие способности. Например, они смогут покрутить цветные диски, попрыгать на музыкальной дорожке или порисовать на специальных поверхностях.
Здесь будет горка-труба высотой с трехэтажный дом, тарзанка длиной 30 метров, холм, на который можно будет залезть с помощью канатов, и шатающийся мост. Зимой на площадке появится большая ледяная горка.
Для посетителей детской площадки откроется кафе. Также на данной территории установят яркие фонари, а на скамейках — светодиодную подсветку. Все объекты изготовят из качественных материалов, поэтому они будут максимально безопасны.
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