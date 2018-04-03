Между Кисловодском и Краснодаром запустили ежедневную «Ласточку»

Между Краснодаром Кисловодском запустили дневной экспресс «Ласточка». Скоростной поезд № 818/809 ходит ежедневно, время в пути составляет около 6,5 часов.

Из Краснодара «Ласточка» отправляется в 15:47, прибывая на вокзал Кисловодска в 22:14. Время в пути составляет 6 часов 27 минут. Отправление из Кисловодска в 06:07, прибытие в Краснодар — в 12:30 (время в пути — 6 часов 23 минуты), сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).