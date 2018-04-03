Между Кисловодском и Краснодаром запустили ежедневную «Ласточку» 

Между Краснодаром и Кисловодском запустили дневной экспресс «Ласточка». Скоростной поезд № 818/809 ходит ежедневно, время в пути составляет около 6,5 часов.
Из Краснодара «Ласточка» отправляется в 15:47, прибывая на вокзал Кисловодска в 22:14. Время в пути составляет 6 часов 27 минут. Отправление из Кисловодска в 06:07, прибытие в Краснодар — в 12:30 (время в пути — 6 часов 23 минуты), сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).
В пути состав делает 11 остановок: Усть-Лабинская, Гречишкино, Кавказская, Гулькевичи, Армавир, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, Бештау, Пятигорск, Ессентуки.
Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие преимущественно из современных вагонов с местами для сидения. К числу маршрутов РЖД на территории Северного Кавказа относится также дневной поезд Ростов — Кисловодск, запущенный в 2017 году.