Челябинская мэрия не хочет видеть на площади Революции бывшего вице-губернатора 

«Боятся, что людей придет значительно больше, чем на заказанные властью митинги, на которые свозили на автобусах по квоте с районых администраций и вузов», — прокомментировал Николай Сандаков уведомление администрации на своей странице в соцсети Facebook.
Между тем Сандакову отказано именно в проведении митинга на площади Революции, взамен ему предлагается площадка в сквере Колющенко, где с июня 2017 года регулярно проходят митинги сторонников Алексея Навального, активистов движения «Стоп-ГОК» и других организаций. В одном из экологических мероприятий в сквере Сандаков сам принимал участие. Однако экс-вице-губернатор заявляет, что власти рассчитывают: в сквер Колющенко придет меньше народу, чем на площадь Революции.
Напомним, Николай Сандаков начал заявлять о своей экологической инициативе с декабря 2017 года. В середине февраля прошла презентация движения «Челябинск, дыши», на которой сторонники экс-вице-губернатора выдвинули властям требования по выносу крупных промышленных предприятий за пределы мегаполиса, мораторию на вырубку деревьев, оснащению южноуральской столицы двадцатью станциями Росгидромета для мониторинга качества воздуха. Тогда же «Челябинск, дыши» заявил о проведении 14 апреля народного схода в центре города. Между тем ряд экспертов региона полагают, что движение «Челябинск, дыши» является не более, чем попыткой обвиняемого в мошенничестве и получении взяток вице-губернатора заработать имидж общественного деятеля перед приговором Советского районного суда.
Отметим, из опубликованного лидером движения «Челябинск, дыши» документа за подписью первого вице-мэра Натальи Котовой следует, что 14 апреля на площади Революции состоится какое-то другое публичное мероприятие. Однако главная площадь города вообще не входит в перечень «специально отведенных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений мест». Наталья Котова в уведомлении также сообщает, что 14 апреля «инициативные группы граждан» уже забронировали себе площадки в сквере Алое поле, парках имени Гагарина и Тищенко.