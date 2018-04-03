В Оренбурге после ареста имущества фирма выплатила двухмиллионный долг

Оренбурге судебные приставы добились погашения налоговой задолженности от одной из строительных фирм.

Организация не выплатила более 2 миллиона рублей, поэтому налоговая инспекция обратилась за помощью к приставам. Бухгалтер получил предприятия о возбуждении исполнительного производства, но в срок фирма не погасила долг.

Приставы наложили арест на одноэтажный склад и двухэтажное административное здание организации. Также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму около 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП региона.

Уже на следующий день организация полностью выплатила долг, арест с имущества был снят.