До 2020 года в тюменский АПК будет вложено около 38 миллиардов рублей

Агропромышленный комплекс Тюменской области становится одним из самых инвестиционноемких отраслей экономики. До 2020 года в проекты агорсектора будет вложено порядка 38 миллиардов рублей, заявил на пресс-конференции заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов

В 2017 году в сфере АПК региона завершены инвестпроекты на общую сумму в 15 миллиардов рублей. «Свинокомплекс „Тюменский“ открыл в Нижнетавдинском районе ферму для разведения, выращивания и селекции свиней. В Ишиме „Племзавод Юбилейный“ запустил завод по глубокой переработке пшеницы. В Голышмановском районе появился молочно-товарный комплекс на 4600 стойломест, реализованный компанией „Тюменские молочные фермы“. „Абсолют-Агро“ реализован инвестпроект по строительству комплекса по выращиванию и переработке индейки в Юргинском. Агрофирма „Междуречье“ завершает строительство молочно-товарной фермы на 1800 коров в селе Плеханово Ярковского района.

В селе Упорово агрофирма „КриММ“ реализует проект завода по переработке картофеля на 30 тысяч тонн. „Руском“ планирует начать строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров. Запланировано начало строительства третьей очереди тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей, расположенного в Тюменской области (ООО „Тепличный комбинат ТюменьАгро“).

По словам замгубернатора, наряду с крупными игроками хорошую активность проявляет малый и средний бизнес. Так, в Исетском районе планируется производство кумыса по международным стандартам, в Бердюжском районе к вводу запланирован крупный цех по производству плавленого сыра, в Викуловском районе появится коптильный цех, в Омутинском районе открывается плодоовощное хозяйство, в Тюменском районе ведется организация производственного комплекса по выращиванию и переработке грибов.

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