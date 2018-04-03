Ещё
До 2020 года в тюменский АПК будет вложено около 38 миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До 2020 года в тюменский АПК будет вложено около 38 миллиардов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Агропромышленный комплекс Тюменской области становится одним из самых инвестиционноемких отраслей экономики. До 2020 года в проекты агорсектора будет вложено порядка 38 миллиардов рублей, заявил на пресс-конференции заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.
В 2017 году в сфере АПК региона завершены инвестпроекты на общую сумму в 15 миллиардов рублей. «Свинокомплекс „Тюменский“ открыл в Нижнетавдинском районе ферму для разведения, выращивания и селекции свиней. В Ишиме „Племзавод Юбилейный“ запустил завод по глубокой переработке пшеницы. В Голышмановском районе появился молочно-товарный комплекс на 4600 стойломест, реализованный компанией „Тюменские молочные фермы“. „Абсолют-Агро“ реализован инвестпроект по строительству комплекса по выращиванию и переработке индейки в Юргинском. Агрофирма „Междуречье“ завершает строительство молочно-товарной фермы на 1800 коров в селе Плеханово Ярковского района.
В селе Упорово агрофирма „КриММ“ реализует проект завода по переработке картофеля на 30 тысяч тонн. „Руском“ планирует начать строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров. Запланировано начало строительства третьей очереди тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей, расположенного в Тюменской области (ООО „Тепличный комбинат ТюменьАгро“).
По словам замгубернатора, наряду с крупными игроками хорошую активность проявляет малый и средний бизнес. Так, в Исетском районе планируется производство кумыса по международным стандартам, в Бердюжском районе к вводу запланирован крупный цех по производству плавленого сыра, в Викуловском районе появится коптильный цех, в Омутинском районе открывается плодоовощное хозяйство, в Тюменском районе ведется организация производственного комплекса по выращиванию и переработке грибов.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Отец Литвиненко объяснил улучшение здоровья Юлии Скрипаль «Миллионы людей спасет тот, кто переведет американские коды по пожарам на русский язык» Три жительницы Ярославля пострадали при падении льда и снега с крыш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей58
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя137
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт272
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами133
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ130
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение