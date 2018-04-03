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Южноуральским дольщикам сдали дом без электричества
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Южноуральским дольщикам сдали дом без электричества 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Златоусте дом, сдачи которого дольше положенного времени ждали дольщики, был введен в эксплуатацию с нарушениями. Многоэтажка по улице Дворцовой оказалась не подключена ко всем коммунальным ресурсам.
«Установлено, что наружное электроснабжение многоквартирного жилого дома выполнено по временной схеме, что противоречит установленным правилам. Кроме того, в нарушение требований жилищного законодательства МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» не проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации для многоквартирного жилого дома», — рассказала подробности старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
В итоге прокурор города обратился в суд с иском к застройщику — «ПФК „Металлургическая компания“, ООО „Трансэнерго“ и муниципальному управлению ЖКХ, требуя обязать их исправить нарушения. В ближайшее время должна быть выбрана на конкурсной основе управляющая организация, а подключение дома к сетям электроснабжения выполнено по постоянной кабельной линии.
Напомним, для Челябинской области проблема долевого строительства особенно остра. В столице региона обманутые клиенты, которые не могут получить свои квартиры из-за экономических проблем застройщиков, выходят на пикеты и митинги. Накануне дольщики „Новограда“ решили создать ТСЖ и самостоятельно нанять строительную компанию для завершения строительства своего дома.
Высотка на Дворцовой в Златоусте сдавалась с нарушением сроков, что стоило больших переживаний дольщикам. Инвестор ссылался на экономические трудности, но все же достроил высотку. Впрочем, как выяснилось, даже спустя почти полгода после заселения жильцов, у их дома нет управляющей организации.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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