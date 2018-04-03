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Экс-глава Крымского района Анатолий Разумеев осужден к реальному сроку
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Экс-глава Крымского района Анатолий Разумеев осужден к реальному сроку 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Крымский районный суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя муниципалитета. Его признали виновным сразу по двум статьям: халатность и злоупотребление должностными полномочиями.
Судебным следствием установлено, что Разумеев в качестве главы Славянского района в декабре 2011 года незаконно предоставил предпринимателю земельный участок площадью более 152 тыс. кв. м. Земля находилась на территории государственного природного заказника федерального значения «Приазовский». Подписав соответствующее постановление, Разумеев нарушил особый режим охраны государственного природного заказника.
Впоследствии земельный участок был возвращен государству.
В 2013 году, уже являясь главой Крымского района, он подписал распоряжение о выделении денежных средств для приемных администрации района. Деньги под видом представительских расходов были потрачены на приобретение продуктов питания и предметов личной гигиены для себя и посетителей.
В период с 2013 по 2015 под это распоряжение из бюджета района было потрачено более 700 тыс. рублей.
Совокупность доказательств позволила суду прийти к выводу о виновности подсудимого. Анатолий Разумеев приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и управления сроком на 3 года.
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