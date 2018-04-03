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Бывший глава Крымского района отправился в тюрьму из зала суда
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Бывший глава Крымского района отправился в тюрьму из зала суда 

Новая Кубань 56 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апреля — Новая Кубань. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что Разумееву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года. Бывший чиновник отправлен в тюрьму прямо из зала суда.
В ходе следствия была установлена его причастность к трем фактам неправомерных деяний.
* Экс-главу Крымского района будут судить за растрату бюджетных денег и имущества
В 2011 году Анатолий Разумеев ещё был главой Славянского района. Он передал в собственность местному жителю земельный участок, находящийся на территории государственного природного заказника федерального значения «Приазовский» и относящийся к особо охраняемым природным территориям. Кадастровая стоимость участка составила более 1,1 миллиона рублей. Чем обусловлена такая щедрость со стороны чиновника, история умалчивает.
В июне 2013 года Разумеев уже был главой Крымского района. На бюджетные деньги, выделенные на представительские расходы и нужды администрации, он распорядился закупить продукты питания.
— Расходование денежных средств, предназначенных для приема официальных делегаций, отдельных лиц, проведения приемов, конференций, переговоров и иных официальных мероприятий в Крымском районе, регламентировалось соответствующим Положением, которое было утверждено им же. — Говорится в официальном релизе краевого следственного управления.
С июля 2013 по декабрь 2014 года происходило приблизительно тоже самое. Никаких мероприятий в администрации не проводилось, однако Разумеев давал указания своим подчиненным приобретать продукты питания для его приемной. В результате из бюджетных средств было необоснованно выделено свыше 560 тысяч рублей.
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