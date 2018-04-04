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«Матрёшки» Малоземова: как бывшие эксперты выбивают бизнес
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«Матрёшки» Малоземова: как бывшие эксперты выбивают бизнес 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Два года назад перестала работать Федеральная службы по тарифам (ФСТ). Немалая часть её работников стала работать в Федеральной антимонопольной службе.
Однако были и те, кого не взяли в ФАС, хотя должность и опыт были довольно солидными. Речь идёт о фигуре Алексея Малоземова. В течение 6 лет он возглавлял контрольно-ревизионное управление тарифной службы (КРУ ФСТ).
Этот человек обладал довольно внушительными полномочиями. Его КРУ наделили функционалом своего рода «карающей десницы» всего ведомства, т. е. такая структура Малоземова занималась производством по делам о нарушениях, выносила предписания и следила за тарифной дисциплиной естественных монополий. Также управление должно было выступать в качестве арбитра в спорах между регулируемыми организациями и региональными властями.
Так почему же он в итоге не стал работать после слияния ФСТ и ФАС? В некоторых СМИ ранее писали, что он не прошёл проверку по коррупционным признакам. Есть также неподтверждённая информация о том, что Малоземов через офшоры владеет сетевыми территориальными организациями (СТО) в Москве и Подмосковье, а также в Тверской, Ростовской и Волгоградской областях. Выходит, он с одной стороны курировал регулируемые организации, а, с другой, владел некоторыми из них.
Впрочем, это уже в прошлом, каким бы оно «тёмным» не было. Стоит обратить внимание на настоящее, которое ещё хуже. С 2016 года Малоземов учреждает ООО с названием «ЦМОК» («Центр мониторинга и контроля за ценообразованием»). Уже через месяц появляется другой ЦМОК, но уже в форме автономной некоммерческой организации. Наконец, формирование корпоративной «матрёшки» завершается, когда «младший» ЦМОК выступает учредителем ФМЦТ «Фонд Ценообразования». Схема их действий довольно прямолинейна. «Младший» ЦМОК занимается исследованием конъюнктурой рынка и изучением общественного мнения. «Старший» — консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. ФМЦТ ФЦ — «денежным посредничеством». Эта структура может, как контролировать тарифы, так и консультировать предпринимателей.
В итоге Малоземов, не имея на то права, дублирует государственную функцию тарифного надзора. Кстати, Малоземов близок к бизнес-омбудсмену Борису Титову (был его доверенным лицом на прошедших президентских выборах). Дают ли пользу структуры Малоземова бизнесу? Увы, ЦМОКи всегда на стороне обвинителей. Благодаря такой «экспертизе» проблемы с прокуратурой у нижегородских, тверских коммунальщиков и целого ряда бизнесменов. Проблема в том, что против такой схемы ЦМОКов по типу матрёшки, где работают опытные эксперты, которые всегда найдут за что «наказать» особо противопоставить нечего. Впрочем, теперь, когда это стало известно, может и самими «матрёшками» заинтересуются?
Источник материала — Независимая Газета
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