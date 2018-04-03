Владивостокская управляющая компания обманным путем решила заработать на жителях многоквартирного дома

По факту подделки протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома во Владивостоке возбудили уголовное дело, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края

Ранее в прокуратуру Советского района Владивостока обратились жители многоквартирного дома в поселке Трудовое, которые рассказали, что с них управляющая компания взимает плату за услуги видеонаблюдения.

В связи с этим прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения, потому что в ходе надзорных мероприятий получены достаточные данные, указывающие на подделку официального документа — протокола общего собрания собственников помещений в указанном многоквартирном доме.