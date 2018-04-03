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Владивостокская управляющая компания обманным путем решила заработать на жителях многоквартирного дома
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Владивостокская управляющая компания обманным путем решила заработать на жителях многоквартирного дома 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
По факту подделки протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома во Владивостоке возбудили уголовное дело, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Ранее в прокуратуру Советского района Владивостока обратились жители многоквартирного дома в поселке Трудовое, которые рассказали, что с них управляющая компания взимает плату за услуги видеонаблюдения.
В связи с этим прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения, потому что в ходе надзорных мероприятий получены достаточные данные, указывающие на подделку официального документа — протокола общего собрания собственников помещений в указанном многоквартирном доме.
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