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В Невинномысске установят Стену памяти «Народная Победа»
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В Невинномысске установят Стену памяти «Народная Победа» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Стена памяти «Народная Победа» вновь украсит Бульвар Мира в Невинномысске, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба администрации города.
На передвижном стенде представят фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Горожан приглашают принять участие в акции «Стена памяти». Для этого нужно до 20 апреля принести фотографию невинномысского ветерана ВОВ или труженика тыла, не дожившего до 73-летней годовщины Победы, в любую школу города и заполнить небольшой бланк на месте.
Проект «Стена памяти» призывает увековечить имена героев, освободивших мир от фашизма и нацизма, воевавших на фронтах и с полной самоотдачей трудившихся в тылу. Ежегодно стена пополняется новыми именами и фамилиями людей, благодаря которым мы продолжаем жить.
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