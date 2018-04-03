В Невинномысске установят Стену памяти «Народная Победа»

Стена памяти «Народная Победа» вновь украсит Бульвар Мира в Невинномысске , сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба администрации города.

На передвижном стенде представят фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Горожан приглашают принять участие в акции «Стена памяти». Для этого нужно до 20 апреля принести фотографию невинномысского ветерана ВОВ или труженика тыла, не дожившего до 73-летней годовщины Победы, в любую школу города и заполнить небольшой бланк на месте.

Проект «Стена памяти» призывает увековечить имена героев, освободивших мир от фашизма и нацизма, воевавших на фронтах и с полной самоотдачей трудившихся в тылу. Ежегодно стена пополняется новыми именами и фамилиями людей, благодаря которым мы продолжаем жить.