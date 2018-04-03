Воробьев назвал сроки запуска в Подмосковье новой системы переработки мусора

Московская область должна перейти к новой современной системе сбора и переработки мусора не позднее начала 2019 г., заявил губернатор Андрей Воробьев

«Наша задача — закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 г.», — сказал Воробьев на заседании правительства региона (цитаты по «Интерфаксу» ).

На действующих в настоящее время в Подмосковье 15 мусорных полигонах начаты работы по подготовке к дегазации и сбору фильтрата, отметил Воробьев. Новые объекты такого рода будут строиться с применением современных технологий, подчеркнул губернатор.

«Больше в Московской области не будет свалок, куда сваливается мусор без сортировки», — пообещал Воробьев. По его словам, решение этой задачи потребует от властей «максимальной концентрации».