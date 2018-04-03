Ещё
Воробьев назвал сроки запуска в Подмосковье новой системы переработки мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев назвал сроки запуска в Подмосковье новой системы переработки мусора 

Ведомости 1 час назад
Московская область должна перейти к новой современной системе сбора и переработки мусора не позднее начала 2019 г., заявил губернатор Андрей Воробьев.
«Наша задача — закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 г.», — сказал Воробьев на заседании правительства региона (цитаты по «Интерфаксу»).
На действующих в настоящее время в Подмосковье 15 мусорных полигонах начаты работы по подготовке к дегазации и сбору фильтрата, отметил Воробьев. Новые объекты такого рода будут строиться с применением современных технологий, подчеркнул губернатор.
«Больше в Московской области не будет свалок, куда сваливается мусор без сортировки», — пообещал Воробьев. По его словам, решение этой задачи потребует от властей «максимальной концентрации».
Ведомости: последние новости
Эксперты назвали города с самыми высокими темпами строительства торговых центров Дочь отравленного экс-сотрудника ГРУ Скрипаля пришла в сознание и может говорить Росимущество снизило на 90% стоимость элитных часов экс-губернатора Сахалина
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей56
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя138
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт273
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами132
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ133
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение