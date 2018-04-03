Депутаты ЗакСо оставили екатеринбуржцев без выборов мэра

На рассмотрение ЗакСо законопроект Евгений Куйвашев внес во второй половине марта. Документ предполагает перевод Екатеринбурга на «советскую» систему: глава мегаполиса избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией.

Ранее законопроект оценили эксперты «Уралинформбюро».