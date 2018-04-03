Депутаты ЗакСо оставили екатеринбуржцев без выборов мэра 

3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за принятие закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Инициативу губернатора региона Евгения Куйвашева поддержали 42 парламентария, против проголосовали четверо, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Отстаивали законопроект первый замглавы области Владимир Тунгусов и председатель комитета ЗакСо по местному самоуправлению Михаил Ершов. Оппонентом выступил нынешний градоначальник Евгений Ройзман. Впрочем, убедить депутатов отклонить документ ему не удалось.
На рассмотрение ЗакСо законопроект Евгений Куйвашев внес во второй половине марта. Документ предполагает перевод Екатеринбурга на «советскую» систему: глава мегаполиса избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией.
Ранее законопроект оценили эксперты «Уралинформбюро».