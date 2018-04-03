Владимир Познер обеспокоен судьбой известного историка

Накануне своего 84-летия журналист признался, что даже не рассчитывал дожить до такого возраста. Самым большим достижением за эти годы Владимир считает избавление от страха. Познер пояснил, что имеет в виду различные ситуации, спровоцированные обществом. По словам журналиста, это чувство паники не знакомо тем, кто вырос в подлинно демократическом обществе.

Познер вспомнил, как приехал в Советский Союз 18-летним юношей во время, когда страной руководил Иосиф Сталин. Владимир очень быстро познакомился с неприятным чувством страха, который заставлял многих обманывать ради сохранения собственной жизни. В настоящий момент журналист перестал бояться власти, но его волнует несправедливость общества.