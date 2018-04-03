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Владимир Познер обеспокоен судьбой известного историка
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Владимир Познер обеспокоен судьбой известного историка 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Накануне своего 84-летия журналист признался, что даже не рассчитывал дожить до такого возраста. Самым большим достижением за эти годы Владимир считает избавление от страха. Познер пояснил, что имеет в виду различные ситуации, спровоцированные обществом. По словам журналиста, это чувство паники не знакомо тем, кто вырос в подлинно демократическом обществе.
Познер вспомнил, как приехал в Советский Союз 18-летним юношей во время, когда страной руководил Иосиф Сталин. Владимир очень быстро познакомился с неприятным чувством страха, который заставлял многих обманывать ради сохранения собственной жизни. В настоящий момент журналист перестал бояться власти, но его волнует несправедливость общества.
Познер рассказал об известном историке Юрии Дмитриеве, которому в ближайшее время грозит лишение свободы до 9 лет. Владимир выдвинул предположение, что поводом для чьего-то анонимного доноса стала исследовательская деятельность ученого. Судить Дмитриева будут за изготовление детской порнографии и хранение оружия. Оба обвинения Познер считает несостоятельными. Журналист выразил надежду на то, что во время судебного заседания справедливость восторжествует.
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