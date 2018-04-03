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Начался эксперимент по внедрению электронных трудовых договоров
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Начался эксперимент по внедрению электронных трудовых договоров 

Российская Газета 1 час назад
Минтруд начал эксперимент по переводу компаний на электронный кадровый документооборот. Приказ о проведении эксперимента подписал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.
В документе определен список «пилотных» компаний (всего их восемь), а также подробно прописано, какие документы какая из них будет у себя внедрять в электронном виде. В основном речь идет о таких документах, как трудовой договор, оформление служебных командировок, ознакомление работника с графиком отпусков, уведомление о начале отпуска и других.
Среди задач эксперимента — апробация механизмов ведения работодателем электронных кадровых документов; оценка затрат и эффектов от этого шага, выявление рисков;
Эксперимент продлится до октября текущего года.
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