Минтруд России начал эксперимент по электронному кадровому документообороту

Эксперимент продлится до октября 2018 г.

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