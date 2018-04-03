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Минтруд России начал эксперимент по электронному кадровому документообороту
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Минтруд России начал эксперимент по электронному кадровому документообороту 

Агентство «Москва» 1 час назад
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подписал приказ о проведении эксперимента по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пилотный проект будет реализовываться на площадках крупных работодателей: ОАО «Российские железные дороги», АО «Газпромбанк», ПАО «Автоваз», ПАО «Росбанк», ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс». В обязательном порядке в эксперименте примут участие первичные профсоюзные организации или иные представители работников (в случае отсутствия первичной профсоюзной организации)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, организационно-методическое обеспечение проекта осуществляют Минтруд России, Роструд, ВНИИ труда Минтруда России.
Эксперимент продлится до октября 2018 г.
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