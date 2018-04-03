В Башкирии месяц ищут 36-летнюю Лейсан Гарипову 

В Нефтекамске 3 марта пропала 36-летняя Лейсан Гарипова. Об этом сообщает в поисковой группе «Лиза Алерт. Башкортостан».
Приметы Лейсан: рост 174 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы с проседью и карие глаза.
Женщина была одета в серую шапку с белым помпоном, синюю куртку, серые штаны и чёрные кожаные сапоги до колен.
Отмечено, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Все, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Лейсан Гариповой, позвоните по телефонам: 02, 020 или 8 (800) 7005452.