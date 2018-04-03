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В Оренбурге на Пасху городской транспорт будет работать в усиленном режиме
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В Оренбурге на Пасху городской транспорт будет работать в усиленном режиме 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
8 апреля на Пасху в Оренбурге запустят специальные автобусные маршруты до кладбищенского комплекса «Степной» и кладбища на улице Монтажников, сообщает администрация города.
Для оренбуржцев с 8.00 до 20.00 будут работать до 30 автобусов по маршрутам №№ 46, 60, 60с:
№ 46 — от автостанции «Клиффорд» по ул. Волгоградской до Кладбищенского комплекса «Степной»;№ 60 — Никольский собор — пр. Победы — ул. Гаранькина — Загородное шоссе — Кладбищенский комплекс «Степной»;№ 60с — ДК Газовик — Загородное шоссе — Кладбищенский комплекс «Степной», путь следования которого проходит по ул. Чкалова, пр. Гагарина с выездом на Загородное шоссе до нового кладбища.
Также накануне религиозного праздника перевозчикам рекомендовано продлить работу общественного транспорта до 24.00. Городской электротранспорт будет перевозить пассажиров в усиленном режиме. Для инвалидов будет организована работа 4-х единиц специализированного транспорта.
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