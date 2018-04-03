В канун Пасхи в Оренбурге усилят работу городского транспорта 

Вечером перед праздником Пасхи в Оренбурге продлять работу пассажирского транспорта.
Сообщается, что 8 апреля на городских маршрутах № 46, 60, 60с планируется задействовать до 30 единиц транспорта. Их работа начнется в 8:00 и продлится до 20.00. Маршруты будут ходить до кладбищенского комплекса «Степной» и кладбища на улице Монтажников.
Автобусы на Пасху в Оренбурге 2018
№ 46 «Клиффорд» — Кладбищенский комплекс «Степной» по ул. Волгоградской;
№ 60 — Никольский собор — Кладбищенский комплекс «Степной» по пр. Победы — ул. Гаранькина — Загородному шоссе;
№ 60с — ДК Газовик — Кладбищенский комплекс «Степной», по ул. Чкалова, пр. Гагарина с выездом на Загородное шоссе.
Работа троллейбусов будет усилена. Для проезда людей с ограниченными возможностями здоровья организуют работу четырех специализированных автобусов.