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В канун Пасхи в Оренбурге усилят работу городского транспорта
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В канун Пасхи в Оренбурге усилят работу городского транспорта 

ProOren 1 час назад
Вечером перед праздником Пасхи в Оренбурге продлять работу пассажирского транспорта.
Сообщается, что 8 апреля на городских маршрутах № 46, 60, 60с планируется задействовать до 30 единиц транспорта. Их работа начнется в 8:00 и продлится до 20.00. Маршруты будут ходить до кладбищенского комплекса «Степной» и кладбища на улице Монтажников.
Автобусы на Пасху в Оренбурге 2018
№ 46 «Клиффорд» — Кладбищенский комплекс «Степной» по ул. Волгоградской;
№ 60 — Никольский собор — Кладбищенский комплекс «Степной» по пр. Победы — ул. Гаранькина — Загородному шоссе;
№ 60с — ДК Газовик — Кладбищенский комплекс «Степной», по ул. Чкалова, пр. Гагарина с выездом на Загородное шоссе.
Работа троллейбусов будет усилена. Для проезда людей с ограниченными возможностями здоровья организуют работу четырех специализированных автобусов.
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