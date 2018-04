Дуэйн Джонсон рассказал о тяжелой депрессии: «Я постоянно плакал»

Дуэйн Джонсон

Кто бы мог подумать, что Дуйэн Джонсон, который также известен под псевдонимом Скала, в юности боролся с тяжелой депрессией! В интервью британскому изданию Express 45-летний актер рассказал о непростом периоде своей жизни:

Был период, когда мне ничего не хотелось. Я постоянно плакал,

— вспоминает Джонсон.

Случилось это, по словам звезды, после того как его мать Ата пыталась покончить с собой у него на глазах (незадолго до этого семью тогда 15-летнего Джонсона выселили из квартиры).

Она вышла из машины прямо посреди автомагистрали и пошла на встречную полосу. Я схватил ее и потащил на обочину. Самое безумное во всем этом то, что моя мать не помнит об этой попытке суицида. Наверно, это и к лучшему.

— поведал он.

Дуэйн Джонсон с матерью Атой

Затем еще в течение нескольких следующих лет неудачи продолжали преследовать Джонсона. Сначала ему из-за полученных многочисленных травм пришлось оставить мечту стать профессиональным футболистом, а вскоре после этого его бросила любимая девушка, что стало для него большим ударом.

Это было мое худшее время,

— заявил он.

Он добавил, что если бы не нашел в себе силы справиться со всем этим, то легко мог бы попытаться свести счеты с жизнью, как и его мать.

Дуэйн Джонсон и Зак Эфрон в фильме «Спасатели Малибу»

Сейчас в жизни актера все хорошо. Что до его актерской карьеры, то она складывается крайне удачно — два года назад Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии журнала Forbes. В личной жизни звезды тоже царит гармония — уже больше девяти лет актер счастлив в гражданском браке со своей возлюбленной Лорен Хашиан, с которой они вместе воспитывают двухлетнюю дочь Жасмин и готовятся к рождению еще одного ребенка. От первого брака с Дэни Гарсией у Джонсона есть 16-летняя дочь Симон.

Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан

Girl power. To every woman out there ‘round the world — all ages and races — I proudly stand by your side to always honor, protect and respect. Especially, the loves of my life at home. Now if I can just get Jazzy to say the daddy is the most handsome, brilliant, sexiest man alive part, then we all gonna be cool. #MyAnchors #InternationalWomensDay

A post shared by therock (@therock) on Mar 8, 2018 at 6:55pm PST