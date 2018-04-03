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В Нижнем Новгороде запущен проект «АнтиЯма-НН»
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В Нижнем Новгороде запущен проект «АнтиЯма-НН» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Проект «АнтиЯма-НН» запущен в Нижнем Новгороде в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщает инициативная группа проекта.
«Нижегородцы могут опубликовать в группе заявки на ремонт ям, представляющих опасность для участников дорожного движения, подкрепляя свою заявку фото или картой с точной меткой. Информация также будет передаваться в департамент дорожного хозяйства администрации города», — отмечают организаторы проекта.
13 апреля первый сформированный с учетом голосов жителей рейтинг передается в департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. Если позволят погодные условия, с 15 апреля начнутся дорожные работы.
«Приоритет будет отдаваться ямочному ремонту автомобильных дорог категорий «А», «Б» с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием маршрутов общественного городского транспорта. Голосование за те улицы, которые требуют внимания в первую очередь, будет проводиться по ссылкам на Google Docs на основании списка, созданного после инспекционных объездов по проверке состояния улично-дорожной сети Нижнего Новгорода», — сообщает инициативная группа.
Напомним, что в феврале по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова на Фейсбуке была создана официальная группа «Антиснег — Нижний Новгород». Ее участниками стали более 2 тысяч нижегородцев. Более 91 процентов заявок (а всего поступило почти 6 тысяч материалов и фотографий, около тысячи сообщений о недостаточной уборке улично-дорожной сети) было снято подрядчиками.
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