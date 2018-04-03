Нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети

В Нижнем Новгороде запущено голосование за улицы, которые находятся в удручающем состоянии и требуют незамедлительного ямочного ремонта. Поделиться своим мнением горожане могут уже сейчас в сообществе «АнтиЯма-НН» в социальной сети «ВКонтакте».

Главной задачей проекта «АнтиЯма-НН» является выявление приоритетности при выполнении ямочного ремонта подрядными организациями. 13 апреля первый сформированный с учетом голосов жителей рейтинг будет передан в департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Планируется, что работы начнутся 15 апреля и продлятся в течение месяца.

Горожан призывают публиковать заявки на ремонт ям, представляющих опасность для участников дорожного движения, подкрепляя свои сообщения фотографиями или картой с точной меткой.

Напомним, группа «АнтиСнег — Нижний Новгород» зимой была переполнена жалобами возмущенных горожан.

Фото: vk.com