Африканских страусов покажут агротуристам в Колывани

— Страусят нам привезли в двухнедельном возрасте из ближнего зарубежья от племенных заводчиков, — рассказали VN.ru владельцы птиц Наталья и Андрей. — Cибирский холод им не помеха, они быстро адаптируются к изменению климата. Еще одна из особенностей — в первое время страусы очень быстро прибавляют в росте, где-то по одному сантиметру в день, и в шесть месяцев по размерам ничем не уступают своим взрослым сородичам.

Хозяева рассказали, что уже три года в сибирских условиях занимаются разведением африканских птиц. Сейчас в их хозяйстве два самца и три самки.

— Идея разведения экзотических птиц принадлежала моему мужу, а я поддержала, — вспоминает хозяйка пернатых гигантов. — Основная цель в будущем — развитие агротуризма в нашем поселке. Для ее реализации на сегодняшний день куплен земельный участок. Было бы неплохо, если бы в нашем районе появилась возможность посещать агроэкскурсии как взрослым, так и детям.

Сейчас в подворье по соседству с африканскими страусами содержатся индюки, гуси утки, цесарки. И не исключено, что в скором времени домашний пернатый двор пополнят и другие виды птиц.

— В детстве многие из нас смотрели мультики о том, как страус прячет голову в песок, что выглядит весьма комично. Миф это или правда?

— Конечно же, миф! — смеется хозяйка. — Вес страуса равен 150 килограммам, он имеет двупалые мощные длинные ноги, поэтому нет никакой нужды стоять в ожидании, когда нападет хищник. Если деваться некуда, птица защищается и борется за свою жизнь изо всех сил. Мощности удара ногой вполне может хватить для того, чтобы переломить позвоночник.

Разводят страусов и в Коченевском районе. Однако из пяти птиц зиму пережили только две. А в Мошковском районе посмотреть на страусов приезжают туристы. Здесь решили разводить австралийских эму, они гораздо спокойнее африканцев, к ним можно заходить без опаски. Однако когда начинается брачный период, своих жен страус прячет в сарай.