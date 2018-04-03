Кондратьев: для Кубани 2018 год стал началом масштабных «зеленых» перемен

— Вы уделяете особое внимание вопросам экологии, в частности зеленым зонам. Не мешает ли развитию экономики запрет на сокращение природных территорий, которые могли бы использоваться в хозяйственной деятельности?

— Кубань — уникальная территория, а сохранение ее природного потенциала — это, в первую очередь, обеспечение комфорта для людей. Это особенно актуально в свете того, что Краснодарский край становится регионом, куда со всей России едут не только отдыхать, но и жить. К примеру, только в прошлом году на постоянное место жительства к нам переехало порядка 60 тысяч человек.

Оберегая природу, улучшаем качество жизни людей, а это является самой главной задачей. Вот почему для меня принципиально важно сохранить зеленые зоны, особенно в городах.

rightС другой стороны, природный фактор напрямую влияет на экономическую составляющую региона в целом. Сохраняя и создавая новые зеленые территории, мы укрепляем экономику. Самыми сильными отраслями, локомотивами кубанской экономики были и останутся туризм и агропромышленный комплекс. И чтобы они правильно развивались, необходимо максимально бережно использовать биоресурсы. Если мы потеряем неповторимую природную составляющую Кубани, то потеряем и туристов. Вряд ли кто-то захочет отдыхать в местах с плохой экологией.

То же касается и АПК. Ученые уже говорят об ухудшении качества кубанского чернозема. Избавляясь от естественных лесополос, мы наносим урон почве, выхолащивая ее. Этот процесс необходимо остановить. Конечно, Кубань — аграрный регион, но получать высокие урожаи любой ценой мы не намерены. Так, с этого года заработал краевой закон о севообороте, по которому регулируется количество многолетних бобовых культур. Они должны занимать не менее 10% в севообороте любого хозяйства. Это позволит минимизировать химическую нагрузку и извлечение из почвы питательных веществ.

— В городах вы объявили чуть ли не войну застройщикам, которые не заботятся о создании зеленых зон….

— Ну, войной я это не стал бы называть. Действительно, в этом вопросе мы заняли довольно жесткую позицию, но при этом пытаемся выйти на конструктивный диалог с застройщиками. Не раз говорил и повторю снова — надо строить не квадратные метры, а жизнь. И параллельно с возведением высоток обустраивать аллеи и бульвары.

В городах уже не хватает территорий, где могли бы появиться новые парки, скверы, поэтому сокращать имеющиеся недопустимо. Моя позиция остается неизменной: ни одно дерево не может быть срублено просто так. Понимаю, что это непопулярное решение для бизнеса, но Краснодарский край — южный регион и он должен быть зеленым. Только за прошлый год 38 муниципалитетов организовали 95 новых зеленых территорий. В том числе, к 80-летию образования Краснодарского края было заложено 28 скверов, семь аллей и три парка. В Краснодаре открылся городской парк у стадиона ФК «Краснодар», где на площади 22,7 гектара высажено 2,3 тысячи деревьев.

rightВ целом 70% зеленой территории в крае мы поставили на кадастровый учет. Таким образом, они получили статус неприкосновенности — на этих землях никто не имеет права вести какое-либо строительство. Кроме того, на сегодняшний день мы имеем 401 особо охраняемую природную территорию, что составляет более 10% от общей площади края. В том числе шесть объектов федерального значения. За последние годы было создано девять ООПТ регионального значения. Всего же до 2026 года планируется создать еще 41 такую территорию. В настоящее время уже ведется работа по организации 11 ООПТ, среди которых природный парк «Маркотх», включающий земли Абинского, Крымского, Северского районов, Геленджик Новороссийск на площади более 65 тысяч гектаров.

— Как в целом для Краснодарского края прошел Год экологии?

— Этот год стал началом масштабных «зеленых» перемен. Мы постарались придать позитивный импульс всем направлениям — административным, управленческим, общественным. Начали с основного — производства собственного посадочного материала. Было важно понять, какие для этого имеются возможности. Я побывал в армавирском совхозе «Декоративные культуры» и убедился, что питомник вполне может обеспечить города и районы края посадочным материалом. Чтобы не закупать в других регионах или за границей растения, которые в разы дороже кубанских и гораздо хуже адаптированы к местному климату, было принято решение восстановить старейший питомник в Белореченске . Несмотря на то, что почти 10 лет он полноценно не функционировал, там осталась хорошая база, специалисты. На этой площадке будем выращивать высококачественные саженцы лиственных и хвойных пород и в дальнейшем использовать их при создании зеленых поясов городов. В прошлом году уже высеяли более трех тонн семян основных лесообразующих пород. Кроме того, фактически завершено строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания посадочного материала.

Еще одно важное направление работы — сохранение водных биоресурсов. Парадокс заключается в том, что, говоря о чистоте рек, восстановлении рыбных запасов, мы фактически лишены возможности регулярной расчистки лиманов и каналов. Это полномочия федеральных профильных ведомств. Но для нас важно, чтобы в кубанских водоемах не переводилась рыба. Все, что в наших силах, — мы делаем. В прошлом году в естественную среду обитания были выпущены исчезающие виды рыб — свыше трех тысяч особей молоди белуги, стерляди, севрюги и русского осетра. Более того, на завершающей стадии формирование трех заказников, в которые войдут водоемы пяти муниципалитетов — Ейского, Славянского, Темрюкского, Калининского и Приморск-Ахатрского.

— Насколько учитывается мнение жителей края при определении границ зеленых зон?right

— Мнение жителей должно учитываться на 100 процентов, другого варианта быть не может. Меня искренне удивляет, когда некоторые муниципальные власти решают, каким будет город или станица, не спросив мнения жителей. И если поначалу некоторые чиновники надеялись, что будут работать по старинке, то сейчас уже ни у кого нет иллюзий. Власти на местах учатся слушать своих жителей. Сегодня ни одно решение о появлении зеленой площадки в любом муниципалитете не обходится без учета мнения жителей. Прежде чем вносить изменения в генплан, создавать новые парки, скверы, предложения обязательно проходят публичные слушания. Мы только начинаем эту работу, но начинаем успешно. Так, в муниципалитетах уже прошло голосование по проектам общественных пространств, которые будут реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании приняли участие более миллиона кубанцев. Жители края выбирали те объекты, которые считают важными, именно они и будут благоустроены в первую очередь.

Показательным примером взаимодействия горожан и власти считаю историю с зеленым массивом в старом русле Кубани за парком «Солнечный остров». Эта территория чуть было не стала «частной особо охраняемой». От краснодарцев шел шквал обращений, с требованиями не допустить застройки. Была проделана большая работа, пришлось пройти через судебные процедуры, но в итоге нам удалось придать «Солнечному острову» статус парка, на территории которого запрещено возведение объектов капитального строительства. Такой политики мы будем следовать и впредь.

— Весной проводятся массовые субботники. Нужны ли они или это пережиток советской эпохи и уборкой должны заниматься специальные службы?

— На этот вопрос, с одной стороны, отвечу как губернатор, с другой — как житель края. Как руководитель региона, считаю, что уборкой должны заниматься специализированные службы. Как обычный человек скажу — не вижу ничего зазорного в том, чтобы выйти вместе с семьей и убрать около двора, посадить деревья, цветы в парке.

Например, два года назад вместе с сыном мы высаживали березы в микрорайоне консервного завода в родной станице. В прошлом году во время Всекубанского субботника в Динской заложили парк к 80-летию Краснодарского края. А этой весной обязательно возьму на субботник дочь-первоклассницу.

rightКогда люди делают одно дело, они объединяются, слышат и лучше понимают друг друга. Так что, на мой взгляд, субботник — это праздник, а не обязанность. В тоже время это еще и способность нести ответственность за свою землю. И если эту ответственность формировать сызмальства, то ни у кого даже не возникнет вопроса: а почему я должен выйти на субботник.

Не думаю, что данное мероприятие является пережитком. Во всяком случае, в прошлом году во всех экологических субботниках участвовало свыше 1,2 миллиона человек. Было высажено порядка 200 тысяч деревьев и кустарников, ликвидировано свыше 8 тысяч стихийных свалок, вывезено более 210 тысяч кубометров мусора. Думаю, что вся эта работа повлияла на то, что по итогам 2017 года Краснодарский край включен был в ТОП— 10 наиболее чистых экологических территорий России. Надеюсь, в этом году край не только сохранит завоеванные позиции, но и поднимется в рейтинге.