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Подведены итоги работы проекта мониторинга розничной торговли алкоголем
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Подведены итоги работы проекта мониторинга розничной торговли алкоголем 

360tv.ru 1 час назад
Проект #алкоконтроль отметил два года со дня первого мониторинга. Проект мониторинга розничной торговли алкоголем стартовал 1 марта 2016 года. Об этом сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По словам министра, цель проекта — сделать розничную торговлю алкоголем легальной.
В течение двух лет практически в ежедневном и круглосуточном режиме проводились мониторинги по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем. Речь идет о таких нарушениях, как продажи алкоголя детям и несовершеннолетним, торговля алкоголем без соответствующей лицензии, без использования системы ЕГАИС, а также во внерабочее время
Владимир Посаженников.
По его словам, лишь часть продавцов вели себя адекватно. «Я выкладывал видеозаписи с рейдов на своих страницах, выходили и сюжеты на телеканалах, где видно, как зачастую ведут себя нарушители. Первая реакция — позвонить, вторая — договориться, а когда продавец понимал, что с общественниками „договориться“ не получится, они шли в наступление —
кто-то  слезами,
кто-то  угрозами», — добавил министр.
За два года работы были проверены свыше 45,49 тысячи торговых точек.
Из незаконного оборота изъято более 300 тысяч литров (546 082 бутылок) алкогольной продукции
— Владимир Посаженников.
Министр также отметил, что по данным РАР Подмосковье сходит в четверку лучших регионов России по уровню легального потребления алкогольной продукции. Кроме того, за два года на 25% увеличилось число заявлений на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
Мы продолжаем проводить круглосуточные мониторинги. Предприниматели должны понимать, что тем, кто был уличен в незаконной торговле алкогольной продукцией, придется либо отказаться от продаж алкоголя, либо вести свою деятельность в соответствии с законом
— Владимир Посаженников.
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