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Педагогов школы № 1507 наградили сертификатами UNICEF
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Педагогов школы № 1507 наградили сертификатами UNICEF 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
29 марта 2018 года состоялось очередное заседание рабочей группы экспериментальной площадки по теме: «Конструирование дидактических средств успешной социализации детей в глобальном мире (разработка Детской Хартии Земли в мыслеобразах)».
«Цель экспериментальной работы», — сообщается на сайте школы № 1507 — «разработать систему дидактических метафор, которые помогли бы адаптировать текст Хартии к психологическим особенностям его восприятия и понимания детьми разного возраста. На заседании были подведены итоги работы за год и разработан алгоритм действий на ближайшую перспективу.
Подведение промежуточных итогов работы было ознаменовано вручением 22 сертификатов UNICEF активным участникам экспериментальной площадки за проведение самого главного урока (занятия) в парадигме 17 постулатов Устойчивого развития.
Поздравляем!
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