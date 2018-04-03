Педагогов школы № 1507 наградили сертификатами UNICEF

29 марта 2018 года состоялось очередное заседание рабочей группы экспериментальной площадки по теме: «Конструирование дидактических средств успешной социализации детей в глобальном мире (разработка Детской Хартии Земли в мыслеобразах)».

«Цель экспериментальной работы», — сообщается на сайте школы № 1507 — «разработать систему дидактических метафор, которые помогли бы адаптировать текст Хартии к психологическим особенностям его восприятия и понимания детьми разного возраста. На заседании были подведены итоги работы за год и разработан алгоритм действий на ближайшую перспективу.

Подведение промежуточных итогов работы было ознаменовано вручением 22 сертификатов UNICEF активным участникам экспериментальной площадки за проведение самого главного урока (занятия) в парадигме 17 постулатов Устойчивого развития.

Поздравляем!