Волочкову пристыдили за шпагат перед чужим мужчиной

Популярная танцовщица и звезда светских хроник Анастасия Волочкова снова отправилась на свой любимый остров Пхукет , куда в поcледний раз приезжала год назад. Там балерина встретилась с поэтом Хакимом Булибековым.

В гостях у пожилого мужчины артистка почувствовала себя как дома. «И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» — подписала она совместные фото с Булибековым. Не обошлось и без фирменного шпагата, за который Анастасии досталась доза бурной критики от пользователей, посчитавших такое поведение непристойным и пренебрежительным по отношению к ее нынешнему кавалеру.