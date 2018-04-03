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Мини-бикини Анастасии Волочковой все меньше прикрывают ее интимные части тела
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Мини-бикини Анастасии Волочковой все меньше прикрывают ее интимные части тела 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Анастасия Волочкова улетела отдыхать в Таиланд. Разумеется, любой отдых балерины не обходится без ее поперечных шпагатов в совершенно разных местах. Вот и на этот раз Волочкова осталась верна себе. Несколько часов назад она опубликовала новое фото в шпагате. На этот раз она запечатлена на скамье. Анастасия облачена в мини-бикини, которое настолько откровенно, что едва прикрывает ее интимные части тела.
— подписала фото Анастасия.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Комментарии балерина намерено выключила. По ее словам, таким образом она избавляет себя от критики и негатива. Впрочем, и без возможности комментирования понятно, что фолловеры сказали бы Анастасии. Обычно под такими фото пользователи Сети просят Волочкову быть скромнее, начать носить более закрытые купальник и подумать о своей дочери. Но сама же балерина к этим советам не прислушивается.
А как тебе любовь Анастасии к шпагатам?
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Фото:Instagram
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