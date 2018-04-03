Коммунисты призывают создать Росплан

В стране для реабилитации экономики нужно создавать Росплан, который будет консолидировать в своей работе разработанные в регионах приоритеты развития экономики.

«Росплан должен появиться в России для реабилитации экономикип. Ведомство будет создавать индикативный пятилетний план, согласовывать его с министерствами и ведомствами. Затем Госдумой будет приниматься долгосрочная стратегия на 20 лет», — сказал коммунист.

По его словам, министров социального блока и обороны не должны волновать дефициты бюджетов. «Главный метод, который должен применяться — балансовый, как было при советской власти, когда существовало сбалансирование потребностей и ресурсов», — подчеркнул Дорохин.