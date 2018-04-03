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Коммунисты призывают создать Росплан
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Коммунисты призывают создать Росплан 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В стране для реабилитации экономики нужно создавать Росплан, который будет консолидировать в своей работе разработанные в регионах приоритеты развития экономики.
Об этом 3 апреля заявил член Комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, выступая на пленарном заседании Госдумы в рамках «часа заявлений» от фракции КПРФ.
«Росплан должен появиться в России для реабилитации экономикип. Ведомство будет создавать индикативный пятилетний план, согласовывать его с министерствами и ведомствами. Затем Госдумой будет приниматься долгосрочная стратегия на 20 лет», — сказал коммунист.
По его словам, министров социального блока и обороны не должны волновать дефициты бюджетов. «Главный метод, который должен применяться — балансовый, как было при советской власти, когда существовало сбалансирование потребностей и ресурсов», — подчеркнул Дорохин.
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